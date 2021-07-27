Во Владимире откроется выставка одного из лучших российских художников-таксидермистов

С 29 июля в музее природы начинает работать выставка "Человек, обманувший пчелу", посвященная памяти уникального вологодского художника-таксидермиста Николая Николаевича Кочина.

Выставки произведений Кочина проходили в Москве, Вологде. После одной из них Николай Николаевич предложил свои работы Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику. В фондовых коллекциях музея-заповедника хранится 1666 предметов, выполненных его руками, – 1605 растений и 61 чучело. Именно с этих знаковых экспонатов и начиналась нынешняя естественнонаучная экспозиция.

Название выставки – цитата русского писателя и эссеиста Виктора Астафьева. Под впечатлением от уровня сложности работ, от тех эмоций, с которыми уходили восторженные посетители с выставки Кочина, он опубликовал статью в вологодской газете «Красный север» от 21 марта 1971 года – «Человек, обманувший пчелу».