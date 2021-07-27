Владимирскую управляющую компанию обязали привести в порядок детскую площадку

Владимирский прокурор, действующий в интересах неопределенного круга лиц, обратился в суд с иском к ООО «Жилищно-эксплуатационное управление» о возложении обязанности по приведению детской игровой площадки в соответствии с нормативными требованиями. Эта компания на основании договора осуществляет управление многоквартирным домом №36а по улице Северная, во дворе которого и стоит детская площадка. В ходе проверки оказалось, что на ней отсутствует ударопоглащающее покрытие, сломана металлическая горка, отсутствует часть деревянного бокового ограничения, острые края металлического полотна горки открыты, металлические опоры качелей находятся над поверхностью земли, деревянная песочница ветхая и шаткая, информационная табличка на детской площадке отсутствует, а оборудование требует обновление краски. По выявленным нарушениям вынесено представление об устранении нарушений законодательства в жилищно-коммунальной сфере. Однако нарушения устранены не были ввиду отсутствия финансирования. Вместе с тем выявленные нарушения недопустимы, не отвечают требованиям безопасности использования установленного детского оборудования на придомовой территории многоквартирного дома, эксплуатация детских игровых снарядов в указанном виде небезопасна и может повлечь за собой реальную угрозу жизни и здоровья. Ответчиком ООО «ЖЭУ» исковые требования признаны в полном объеме. Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме и теперь управляющей компании предстоит привести площадку в соответствии с требованиями ГОСТ.