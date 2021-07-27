Из Вязников начнет курсировать новый автобусный маршрут до Москвы

Как сообщает ГУП «Владимирский автовокзал», с 30 июля начинает курсировать автобус по маршруту «Вязники-Москва». Он станет отправляться с автовокзала Вязников по понедельникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям в 23.30. В обратном направлении автобус «Москва-Вязники» будет заезжать во Владимир, откуда по понедельникам, вторникам, пятницам, субботам и воскресеньям будет убывать в 11.05.

Купить билеты на автобус можно за 14 суток до его отправления, либо в день поездки до 21.00. Также билеты можно купить на официальном сайте ГУП «Владимирский автовокзал».