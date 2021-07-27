В Коврове для безработных женщин провели занятие арт-терапией

Необычное мероприятие в конце июня прошло в центре занятости населения города Коврова, где в рамках методической площадки по обмену опытом был проведен тренинг «Арт-терапия как практика самопознания» с использованием техники рисования и метафорических ассоциативных карт. В занятии приняли участие как безработные женщины, так и сотрудники центров занятости города Петушки, Александров и Киржач. Как отмечают организаторы, арт-терапия учит «знакомству с собственными чувствами и эмоциями, помогает найти контакт между внутренним миром и внешними обстоятельствами». Как отмечают в центре, полученная практика поможет каждой из участниц найти ресурсы для дальнейшей работы над собой.