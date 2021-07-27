Во Владимирской области на Оке пройдут российско-белорусские военные учения

По сведениям главного оборонного ведомства страны, в эти несколько дней на десяти полигонах Западного военного округа (в состав которого входит и Владимирская область), а также республики Беларусь, состоится серия специальных учений инженерных войск в рамках подготовки к более крупному стратегическому российско-белорусскому учению «Запад-2021».

Часть нынешних учений инженерных войск будет проходить во Владимирской области на Оке под Муромом.

Предполагается, что в общей сложности в мероприятиях задействуют 4,5 тысячи военнослужащих и порядка 650 единиц военной техники, в том числе робототехнические комплексы разминирования и пожаротушения, а также установки добычи и очистки воды и средств дистанционного маневрирования.

Кроме Владимирской области, на территории России учения пройдут в Нижегородской, Калининградской, Воронежской, Ленинградской и Московской областях.