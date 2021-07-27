Во Владимирскую область возвращается аномально жаркая погода

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, по информации Владимирского центра по гидрометеорологии и монитроингу окружающей среды, днем 27 июля на западе и юге области температура воздуха может повыситься до +30 градусов по Цельсию.

В связи с этим в чрезвычайном ведомстве региона предупреждают владимирцев и гостей региона о возрастающих рисках тепловых и солнечных ударов, а также о возможных происшествиях на водных объектах. В связи с этим крайне не рекомендуется купаться в неустановленных местах. По возможности, на время жары лучше оставаться дома в прохладных комнатах. Если окна выходят на жаркую сторону, в МЧС рекомендуют днем их не открывать, дабы жаркий воздух не попадал в помещение.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует немедленно звонить по телефонам «01», «101» или «112».