Гусевчанин украл у знакомой деньги и угрожал убийством односельчанину

На днях расследование уголовных дел, возбужденных по факту кражи и угрозе убийством в отношении 22-летнего парня, было завершено.

По версии следствия, в минувшем апреле молодой человек пришел в гости к приятельнице, у которой во время застолья заметил лежащий на тумбочке кошелек. Парень незаметно взял из него 10 тысяч рублей и быстро покинул квартиру, после чего все деньги потратил.

В ходе следствия также было установлено, что в нетрезвом виде во время конфликта парень угрожал убийством своему односельчанину, за что на него возбудили отдельное уголовное дело.

Задержали молодого человека после совершенной кражи, факт которой он отрицать не стал и во всем признался.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано на рассмотрение в суд.