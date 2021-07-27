Житель Киржача добился восстановления на работе через суд

Житель Киржача работал сначала слесарем-ремонтником, а потом и водителем в одной из местных компаний, но в марте этого года его уволили в связи с сокращением штата. Он посчитал свое увольнение незаконным, поскольку ему не были предложены имевшиеся у работодателя вакантные должности, считал, что его уволили из-за корпоративного конфликта, страдал и переживал в связи с отсутствием средств к существованию и неопределенностью в будущем. В суде мужчина просил восстановить его на работе, выплатить зарплату за вынужденный прогул и компенсацию морального вреда, который он оценил в сто тысяч рублей. Работодатель иск не признал, однако суд встал на сторону горожанина и восстановил его в должности водителя немедленно. Кроме того, ему выплатили среднюю зарплату за время вынужденного прогула – более 27 с половиной тысяч рублей, а также компенсацию морального вреда. Правда, суд сократил ее, оценив страдания уволенного всего в пять тысяч рублей.