В Кольчугино возбуждено уголовное дело за халатность при приемке школы

Как сообщает Управление ФСБ России по Владимирской области, во взаимодействии с региональным Следственным управлением СК России правоохранителям удалось задокументировать факты превышения должностных полномочий, повлекшие причинение крупного ущерба в рамках нацпроекта «Образование».

Речь идет о приемке школы-долгостроя №1, срок сдачи которой несколько раз переносили, и наконец все-таки сдали в эксплуатацию в марте 2020 года.

По версии следствия, 53-летний начальник МКУ «Управление районного хозяйства», учредителем которого является администрация Кольчугинского района, а также 59-летний начальник отдела капитального строительства этого же учреждения, с ноября 2018 по ноябрь 2019 года без проверки соответствия выполненных работ требованиям пожарной безопасности, предусмотренных проектом, подписали акты выполненных в школе №1 работ.

Однако в ходе осмотра оказалось, что состав огнезащитного перекрытия оказался значительно меньше, чем было предусмотрено проектом. Таким образом, не обеспечивалось требуемое на эвакуацию людей время.

В связи с этим ввести в эксплуатацию школу было нельзя, но благодаря сотрудникам МКУ школу все-таки открыли.

В результате ущерб бюджету от действий обоих работников учреждения составил 9 миллионов рублей, которые были потрачены необоснованно.

Как сообщает Управление ФСБ России по Владимирской области, во взаимодействии с региональным Следственным управлением СК России правоохранителям удалось задокументировать факты превышения должностных полномочий, повлекшие причинение крупного ущерба в рамках нацпроекта «Образование».

Речь идет о приемке школы-долгостроя №1, срок сдачи которой несколько раз переносили, и наконец все-таки сдали в эксплуатацию в марте 2020 года.

По версии следствия, 53-летний начальник МКУ «Управление районного хозяйства», учредителем которого является администрация Кольчугинского района, а также 59-летний начальник отдела капитального строительства этого же учреждения, с ноября 2018 по ноябрь 2019 года без проверки соответствия выполненных работ требованиям пожарной безопасности, предусмотренных проектом, подписали акты выполненных в школе №1 работ.

Однако в ходе осмотра оказалось, что состав огнезащитного перекрытия оказался значительно меньше, чем было предусмотрено проектом. Таким образом, не обеспечивалось требуемое на эвакуацию людей время.

В связи с этим ввести в эксплуатацию школу было нельзя, но благодаря сотрудникам МКУ школу все-таки открыли.

В результате ущерб бюджету от действий обоих работников учреждения составил 9 миллионов рублей, которые были потрачены необоснованно.

В результате на начальника МКУ возбуждено уголовное дело по факту халатности, а на его 59-летнего подчиненного — по факту превышения должностных полномочий. Расследование уголовных дел продолжается.