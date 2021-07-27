Во Владимирской области за сутки коронавирус диагностировали у 210 человек

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 27 июля лабораторно подтверждено 210 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Традиционно больше всего заболевших - 50 сл. - во Владимире, 25 сл. в Ковровском, 22 сл. в Гусь-Хрустальном, 20 сл. в Муромском, 17 сл. в Вязниковском, 14 сл. в Кольчугинском, 10 сл. в Юрьев-Польском, 9 сл. в Киржачском, 9 сл. в Собинском, 8 сл. в Петушинском, 7 сл. в Суздальском, 7 сл. в Меленковском, 5 сл. в Гороховецком, 3 сл. в Александровском, 2 сл. в Судогодском, 1 сл. в Селивановском, 1 сл. в Камешковском. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 42 388 случаев заболевания, которые распределились следующим образом: 9984 сл. в г. Владимире, 5017 сл. в Гусь-Хрустальном, 4588 сл. о. Муром, 3209 сл. в Ковровском, 2401 сл. в Александровском, 2357 сл. в Петушинском, 1732 сл. в Юрьев-Польском, 1756 сл. в Вязниковском, 1779 сл. в Кольчугинском, 1656 сл. в Суздальском, 1340 сл. в Собинском, 1354 сл. в Киржачском, 1212 сл. в Меленковском, 983 сл. в Камешковском, 968 сл. в Гороховецком, 848 сл. в Селивановском, 680 сл. в Судогодском, 524 сл. в г. Радужном.