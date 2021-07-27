Во Владимире полицейские ликвидировали наркопритон, расположенный в квартире

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали жителя Владимира 1994 года рождения, который, по версии следствия, в течение нескольких месяцев предоставлял свою квартиру наркозависимым людям для потребления запрещенных веществ.

В ходе обысков из притона оперативники изъяли 1,20 грамма синтетических наркотиков. Тут же обнаружились шприцы и прочие приспособления для употребления наркотических средств.

На молодого человека были возбуждены уголовные дела за незаконное хранение наркотиков, а также за содержание наркопритона. На время следствия владимирец заключен под стражу.