Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия27 июля 2021 9:41

Во Владимире полицейские ликвидировали наркопритон, расположенный в квартире

Хозяина жилища подозревают в незаконном обороте наркотиков
Алексей КОТМЫШЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали жителя Владимира 1994 года рождения, который, по версии следствия, в течение нескольких месяцев предоставлял свою квартиру наркозависимым людям для потребления запрещенных веществ.

В ходе обысков из притона оперативники изъяли 1,20 грамма синтетических наркотиков. Тут же обнаружились шприцы и прочие приспособления для употребления наркотических средств.

На молодого человека были возбуждены уголовные дела за незаконное хранение наркотиков, а также за содержание наркопритона. На время следствия владимирец заключен под стражу.