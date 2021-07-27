В Юрьев-Польском районе сгорело два дома

Фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

В 14.26 26 июля в Главное управление МЧС России поступило сообщение о пожаре в частных жилых домах по адресу: Юрьев-Польский район, с. Сима, ул. Советская, д. 21, 23. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

- К сожалению, вызов в пожарную охрану был совершён несвоевременно, и на момент прибытия подразделений горели 2 частных домов. Пожарные ликвидировали пожар на площади 194 кв. м, - рассказали в областном управлении МЧС.

Погибших и пострадавших нет. В результате пожара пострадало 2 частных жилых дома, 2 хозяйственных постройки и баня. К ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники, 18 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.