Владимирская область готова предложить на экспорт в КНДР продукты питания и фармацевтику

26 июля исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Ремига провёл встречу с делегацией Корейской Народно-Демократической Республики во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНДР в России Син Хон Чхолем.

Син Хон Чхоль дал высокую оценку экономическому и инвестиционному потенциалу Владимирской области. По его словам КНДР после того, как успокоится ситуация с коронавирусом, готова развивать сотрудничество с Россией и Владимирской областью в частности.

«Я получил большое впечатление от того, как динамично развивается ваша область. И нам есть чему поучиться у вас. Как только ситуация с коронавирусом в мире успокоится, мы бы хотели более подробно обсудить наше взаимодействие», - заявил Посол.

Александр Ремига со своей стороны отметил, что Владимирская область поставляет на внешние рынки более 400 видов товаров, так что нам есть что предложить КНДР. В частности, Владимирская область готова предложить на экспорт в КНДР продукты питания, промышленное оборудование, железнодорожный транспорт и путевое оборудование, фармацевтическую продукцию.