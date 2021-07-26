Во Владимире накажут 27 водителей автобусов и таксистов за нарушение антиковидных мер

Уже проверено более 400 автобусов регулярных маршрутов и 86 автомобилей такси. За нарушение правил поведения в условиях действия режима повышенной готовности в отношении водителей автобусов и легковых такси составлено 27 протоколов по части 1 статьи 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Кроме того, сотрудники Управления Роспотребнадзора по Владимирской области наложили штрафы на них за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Также проверки проходят и в районах. В июле сотрудники администраций Петушинского, Ковровского и Гусь-Хрустального районов, городов Коврова, Гусь-Хрустального и Радужного составили восемь протоколов по части 1 статьи 20.6.1 и 1 акт по части 2 статьи 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.