Во Владимирской области финансовую поддержку получили 18 тысяч семей с детьми

В департаменте соцзащиты населения подвели итоги полугода работы. За это время меры социальной поддержки получили около 470 тысяч граждан на общую сумму 6,5 миллиардов рублей. Директор департамента Любовь Кукушкина отметила, что 80 процентов мер поддержки жители Владимирской области получают через портал госуслуг. Также в регионе активно пользуются соцконтарктом - рассмотрено 2005 заявлений, выплаты получили 1669 человек на сумму 126 миллионов рублей. В рамках регионального проекта «Старшее поколение» диспансеризацию прошли 98 тысяч пожилых людей, 4618 тысяч сельских жителей доставили в медицинские организации. Также стартовало строительство жилого корпуса сопровождаемого проживания на 130 мест в поселке Гусевский.