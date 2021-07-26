В магазинах Владимира троих покупателей наказали за отсутствие защитных масок

Как сообщает администрация города Владимира, за это время сотрудники мэрии совместно с полицейскими проверили 58 торговых точек, в девяти из которых обнаружили несоблюдение масочного режима.

В трех случаях полицейские собрали по данным фактам административные материалы — все три нарушителя оказались покупателями магазинов. В отношении остальных санкций применять не стали, ограничившись профилактическими беседами.

Таким образом, с начала года в ходе рейдов во Владимире проверено 1813 объектов торговли, причем в 395 случаях зафиксированы нарушения санитарных правил. Рейды будут продолжены.