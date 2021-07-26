В Добром установили две новые детские площадки

В областной столице по наказам избирателей устанавливают детские дворовые площадки, деньги на которые предусмотрели в бюджете. Всего в этом году планируют установить 50 площадок. В частности, на прошлой неделе были установлены детские площадки во дворах дома № 4-г и №№ 55 и 57 по ул. Диктора Левитана, а также во дворе дома № 4/2 по ул. Бородинская в микрорайоне Пиганово. Сегодня, 26 июля, закончен монтаж детских дворовых площадок во дворах домов № 17-а по ул. Соколова-Соколенка и №21 по ул. Комиссарова. Также на этой неделе работы по установке детских дворовых площадок будут продолжены. В частности, к выходным планируется установка детских площадок во дворах домов №47 по ул. Растопчина и №№ 183 и 185-а по ул. Добросельской.