Во Владимире прививки от коронавируса сделали более 57 тысяч владимирцев

Как сообщили в мэрии, по состоянию на 26 июля во Владимире первым компонентом вакцины от коронавируса привито 57249 граждан. Оба компонента вакцины получили 40912 жителей города. Очереди на прививку в лечебных учреждениях города ожидают 4265 человек. Всего за время проведения вакцинации в лечебные учреждения областного центра поступило 64765 доз вакцины. При этом в областной столице, как и во всем регионе, продолжает действовать масочный режим чиновники вместе с полицией и специалистами профильных ведомств регулярно проверяют магазины и другие заведения на соблюдение санитарных требований. С 19 по 25 июля был проведен мониторинг 58 предприятий потребительского рынка областного центра, нарушения выявлены на 16 объектах. В том числе на 9 из них не соблюдался масочный режим. На трех объектах сотрудники полиции собрали материалы для составления протоколов по ст. 20.6.1 КоАП РФ - покупатели на объектах находились без масок. Всего с 1 января 2021 года сотрудники управления экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг мэрии обследовали 1813 объектов, из них на 395 объектах были выявлены нарушения.