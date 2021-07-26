В деревнях под Ковровом обнаружены нарушения на пожарных водоемах

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки соблюдения законности в части пожарной безопасности, совместно с представителями регионального ГУ МЧС, сотрудники надзорного ведомства Коврова и Ковровского района выяснили, что в деревнях Бараново, Мартемьяново, Медынцево, Рксино, Заря, Патрикеево, Колубетево, Гороженово и Клюшниково Новосельского сельского поселения отсутствовали разворотные площадки с твердым покрытием возле пожарных прудов. Эти площадки требуются для подъезда и разворота пожарных машин.

Кроме того, тут же отсутствовали указатели движения к пожарным водоемам.

Точно такие же нарушения вскрылись в деревнях и селах Малыгинского, Ивановского, Клязьменского сельских поселений, а также в поселке Мелехово.

Во всех случаях прокурор обратился в суд, потребовав привести пожарные водоемы в порядок. Также на всех ответственных чиновников были составлены протоколы за нарушение противопожарного законодательства.

В настоящее время прокуратура города Коврова взяла на контроль фактическое устранение нарушений.