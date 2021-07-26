Артур Далалоян принес Владимирской области первое олимпийское золото

фото с сайта Федерации по спортивной гимнастике

26 июля в Токио прошел финал командного многоборья у мужчин. От российской сборной по спортивной гимнастике выступали Никита Нагорный, Давид Белявский, Денис Аблязин и Артур Далалоян, который выступает в зачет Владимирской области.

Несмотря на серьезную операцию на ахиллово сухожилие, Артур выступал на коне, кольцах, в опорном прыжке, брусьях, перекладине и в вольных упражнениях. Старая травма не позволила выполнить упражнения на сто процентов "чисто". Но несмотря на это российские гимнасты завоевали золотую медаль. Это первая олимпийская награда в копилку Владимирской области!

Уже завтра пройдет финал командного многоборья у женщин. Российская сборная квалифицировалась в финал с первым результатом. Ангелина Мельникова, которая выступает в зачет Владимирской области, также прошла в финал личного многоборья, на опорный прыжок, брусья и вольные. Ждем второй медали!