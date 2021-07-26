Житель Юрьев-Польского убил знакомого по неосторожности

В конце января мужчина выполнял работы по лесозаготовкам, занимаясь спиливанием леса. Не убедившись в том, что его товарищ отошел на безопасное расстояние и находится вне зоны падения дерева, а также в том, что падение последнего не создаст для того опасности, он начал спиливать очередной ствол. В итоге житель Юрьев-Польского спилил бензопилой дерево, которое упало на его товарища. От полученных повреждений мужчина скончался. Подсудимый, частично признавая себя виновным в содеянном, считал, что в произошедшем виноват и сам погибший, который вопреки его указанию не ушел с места планируемого падения дерева. С учетом смягчающих обстоятельств - совершение впервые преступления небольшой тяжести вследствие случайного стечения обстоятельств, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, оказание помощи потерпевшему непосредственно после совершения преступления, принятие мер к заглаживанию вреда, причиненного содеянным, наличие малолетнего ребенка, состояние здоровья подсудимого, частичное признание им вины суд не стал назначать наказание, связанное с лишением свободы. Житель Юрьев-Польского за причинение смерти по неосторожности получил один год и четыре месяца исправительных работ с удержанием ежемесячно в доход государства 10 процентов заработка. Приговор в законную силу не вступил.