ВСМЗ оштрафовали на сто тысяч рублей

Плановая проверка Ростехнадзора, проведенная весной, показала, что сети газопротребления музейных объектов – Архиерейских палат и Спасо-Ефимиевского монастыря в Суздале. Георгиевского собора в Гусь-Хрустальном, здания Губернских присутственных мест – Палат -во Владимире эксплуатируются с нарушениями. В частности, ответственное лицо не аттестована в территориальной комиссии Ростехнадзора по общим требованиям промышленной безопасности и не получила дополнительное образования в этой области, также, как и главный энергетик музея. Нарушения нашлись и в документах, в том числе либо полностью отсутствовала проектная документация, либо в нее не были внесены данные о сроке эксплуатации. Кроме того, газопроводы не были покрашены специальной краской, а территория вокруг заросла кустарниками. В итоге ведомство оштрафовало музей на двести тысяч, но это решение обжаловали в Арбитражном суде. И тот пошел навстречу музею и поскольку нарушения не повлекли негативных последствий, снизил сумму штрафа до ста тысяч рублей.