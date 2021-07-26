Владимирец, сбивший человека в центре города, отправится в колонию

Во Владимире вынесен приговор по делу о дорожно-транспортном происшествии, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью пешехода. Тридцатидевятилетний мужчина признан виновным в нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Ночью в конце октября прошлого года он пьяным ехал за рулем автомобиля «ВАЗ-2121» по проезжей части улицы Дворянской города Владимира со стороны Студеной Горы. На нерегулируемом пешеходном переходе около дома 13 он не уступил дорогу пешеходу и сбил его. В результате мужчина получил телесные повреждения, причинившие тяжкий вред его здоровью. Вину в содеянном водитель признал. Суд отправил его на три года в колонию-поселение с лишением права управления транспортным средством на 2 года. Приговор в законную силу не вступил.