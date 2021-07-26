Во Владимире установили десять контейнеров для раздельного сбора пластика

Владимирская компания «СПЕЦТРАНС» до конца года планирует вернуть сетки для отдельного сбора пластика и установить их у более, чем у сотни многоквартирных домов в разных районах города. Кстати, до мусорной реформы в областной столице было триста контейнеров для раздельного сбора. Сейчас пока установлены десять контейнеров, их можно найти по адресам: ул. Балакирева 51а, Боголюбово, ул. Полевая, 37, Юрьевец, Славная, 3, Загородный парк - ул. Песочная, д.11, д.17, д. 19 г, Судогодское шоссе, д.3а, проспект Строителей, 44 а, 46 б, 42. В ближайшее время планируют добавить еще двадцать.