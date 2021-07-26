Во Владимирской области за сутки от коронавируса умерло 12 человек

26 июля во Владимирской области лабораторно подтверждено 212 новых случаев заболевания Covid-19. Всего в области зарегистрировано 42178 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

В больницах региона действуют 1840 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 86,7 процента из них занято (1596), свободны 244 койки.

39263 пациента с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 179 человек.

За период наблюдения в области отмечено 1420 летальных случаев. За сутки умерло 12 человек.

Номер «горячей линии» департамента здравоохранения по вопросам новой коронавирусной инфекции: 8 (800) 350-17-33. Единый номер вызова экстренных оперативных служб, в том числе скорой медицинской помощи, – 112. Единый круглосуточный телефон социальной помощи – 8 (800) 450-01-21 или (4922) 36-28-33.