Жительницу Петушинского района обвиняют в мошенничестве при получении выплат

Завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летней жительницы Петушинского района, обвиняемой в мошенничестве при получении выплат.

- В августе прошлого года обвиняемая обратилась в Центр занятости населения, где была поставлена на учет с назначением выплат по безработице. Через полтора месяца женщина устроилась на работу и не сообщила о трудоустройстве, продолжив получать пособие, - рассказали в областном УМВД.

Сумма незаконно полученных выплат превысила 9 тысяч рублей.

В содеянном женщина созналась и возместила всю сумму причиненного ущерба.

В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.