Житель Кольчугино попался на распространении экстремистских материалов

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки надзорное ведомство Кольчугинского района совместно с региональным главком ФСБ обнаружили, что местный житель на своей личной странице в популярной соцсети выложил аудиозаписи, которые судом ранее были внесены в федеральный список экстремистских материалов.

Такие материалы запрещены для распространения на территории России, в связи с чем на кольчугинца возбудили административное дело, по итогам рассмотрения которого мужчина был оштрафован.

Что до сомнительных аудиозаписей, то они с личной страницы были удалены.