Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 июля 2021 13:01

Житель Кольчугино попался на распространении экстремистских материалов

Мужчина выложил в сети запрещенный на территории страны контент
Алексей КОТМЫШЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки надзорное ведомство Кольчугинского района совместно с региональным главком ФСБ обнаружили, что местный житель на своей личной странице в популярной соцсети выложил аудиозаписи, которые судом ранее были внесены в федеральный список экстремистских материалов.

Такие материалы запрещены для распространения на территории России, в связи с чем на кольчугинца возбудили административное дело, по итогам рассмотрения которого мужчина был оштрафован.

Что до сомнительных аудиозаписей, то они с личной страницы были удалены.