В Коврове местный житель устроил у себя дома подпольную «резиновую квартиру»

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в ходе работы полицейские города оружейников узнали о «резиновой квартире», которую организовал 38-летний местный житель.

По версии следствия, с марта по июнь нынешнего года мужчина оформил шесть уведомлений о прибытии иностранцев, указав местом их проживания собственное жилье. На самом деле ни один иностранный гражданин дома у него не появлялся.

В настоящее время дознаватели возбудили по данному факту уголовное дело по статье «фиктивная постановка на учет иностранного гражданина в жилом помещении в Российской Федерации». Расследование продолжается.