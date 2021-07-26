Во Владимирской области выросло число малышей, родившихся вне брака

Как сообщили во Владимирстате, в прошлом году на территории Владимирской области родилось 10 072 ребенка, из них 7 970 - 79,1% – родившиеся у женщин, состоявших в зарегистрированном браке. При этом 2102 ребенка родились вне брака, доля младенцев, появившихся на свет вне брака, в прошлом году составила 20,9% к общему числу всех родившихся - это на 1,3% больше, чем в 2019 году. 1012 или 48,1% младенцев, рожденных вне брака, были зарегистрированы на основании свидетельства об установлении отцовства, то есть по совместному заявлению родителей, 1090 или 51,9% - только на основании заявления матери.