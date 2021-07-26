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Общество26 июля 2021 11:57

Во Владимирской области выросло число малышей, родившихся вне брака

За год их появилось более двух тысяч таких детей
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Как сообщили во Владимирстате, в прошлом году на территории Владимирской области родилось 10 072 ребенка, из них 7 970 - 79,1% – родившиеся у женщин, состоявших в зарегистрированном браке. При этом 2102 ребенка родились вне брака, доля младенцев, появившихся на свет вне брака, в прошлом году составила 20,9% к общему числу всех родившихся - это на 1,3% больше, чем в 2019 году. 1012 или 48,1% младенцев, рожденных вне брака, были зарегистрированы на основании свидетельства об установлении отцовства, то есть по совместному заявлению родителей, 1090 или 51,9% - только на основании заявления матери.