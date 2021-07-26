Во Владимирской области 26 июля коронавирусом заболело 212 человек

Во Владимирской области за прошедшие сутки 26 июля лабораторно подтверждено 212 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

В лидерах - Владимир с 48 случаями, Гусь-Хрустальный с 29 случаями, Ковровский район с 23 случаями.

19 заболевших в Муромском, по 15 - в Вязниковском, Кольчугинском районах, 10 - в Суздальском, по 9 - в Меленковском, Собинском районах, 8 случаев в Юрьев-Польском, по 7 - в Петушинском, Киржачском районах, 4 - в Гороховецком, 3 - Судогодском, по 2 случая в Александровском, Селивановском и Камешковском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 42 178 случаев заболевания (9934 сл. в г. Владимире, 4995 сл. в Гусь-Хрустальном, 4568 сл. о. Муром, 3184 сл. в Ковровском, 2398 сл. в Александровском, 2349 сл. в Петушинском, 1722 сл. в Юрьев-Польском, 1739 сл. в Вязниковском, 1765 сл. в Кольчугинском, 1649 сл. в Суздальском, 1331 сл. в Собинском, 1345 сл. в Киржачском, 1205 сл. в Меленковском, 982 сл. в Камешковском, 963 сл. в Гороховецком, 847 сл. в Селивановском, 678 сл. в Судогодском, 524 сл. в г. Радужном).