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Общество26 июля 2021 9:59

Во Владимире автобусы №19С и №30С временно останутся на линии

В мэрии развеяли слухи о том, что короткие маршруты перестанут курсировать
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как только автобус №22 вернулся на улицы областного центра, среди владимирцев прошел разговор по поводу отмены введенных ранее временных маршрутов №19С и №30С, которые возят граждан между Юрьевцем, Энергетиком и Рябинкой. По словам горожан, эти машины якобы пустят на обслуживание маршрута №15.

- Пока эти автобусы остаются на линии, и будут курсировать по-прежнему, - рассказал официальный представитель горадминистрации Владимир Игорь Ефремов. - Посмотрим по пассажиропотоку из Юрьевца, Энергетика и Спасского и только тогда будет принято решение — оставить их или направить на другие рейсы.

Иными словами — пока жителям отдаленных микрорайонов беспокоиться не о чем — оранжевые «ПАЗы» остаются на линии. А вот их перевод на маршрут №15 в мэрии пока не подтверждают — судьба «пятнадцатого» окончательно еще не решена.