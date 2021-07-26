Во Владимирской области не хватает поваров и официантов

За первое полугодие года в сфере «Туризм, гостиницы, рестораны» было открыто на 98 процентов больше вакансий, нежели за аналогичный период прошлого года – то есть, предложений о работе стало почти в два раза больше. В то же время количество резюме увеличилось на 101%.

В июне на одну вакансию в сфере гостеприимства во Владимирской области приходилось всего 0,7 резюме, что говорит о существенной нехватке кадров (для сравнения: по России в целом – 2,3).

Интересно, что и средняя ожидаемая зарплата по итогам первого полугодия составляет 30 тысяч рублей, и средняя предлагаемая зарплата - 25 тысяч рублей.

Сегодня в сфере «Туризм, гостиницы, рестораны» во Владимирской области открыто около 500 вакансий (всего по России – 46 тысяч). Чаще всего гостиницы и рестораны ищут поваров, персонал кухни, официантов.