Владимирцы завоевали 15 медалей на Первенстве России по спортивному ориентированию

В Бердске завершилось Первенство России по спортивному ориентированию, проходившее с 20 по 23 июля. Команду Владимирской области представляли 9 спортсменов ГБУ ВО "СШ по СО" по четырем возрастным категориям: юноши и девушки (до 17 лет), юноши и девушки (до 19 лет).

Программа Первенства включала в себя три соревновательных дня: кросс-выбор, кросс-лонг-общий старт, кросс-эстафета-2 человека.

В каждом виде программы наши спортсмены попадали в число лучших, а общее количество наград, завоеванное по итогам соревнований составило 15 медалей, из которых 8 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых!

Олеся Гладилкина и Анна Большева одержали победу в кросс-выборе, Елена Червякова в данной дисциплине стала обладательницей серебряной медали.

В дисциплине "Кросс-лонг-общий старт" серебряными наградами отметились Михаил Панкратов и Елена Червякова; обладателями бронзовых медалей стали Олеся Гладилкина и Егор Федин.

В эстафете все команды Владимирской области, которые принимали участие в Первенстве России, оказались в числе призеров! Победу одержали Елена Червякова и Олеся Гладилкина (Девушки до 19 лет), Анна Большева и Полина Морозова (Девушки до 17 лет), Егор Федин и Павел Брызгалов (Юноши до 17 лет); бронзовыми призерами стали Михаил Горин и Михаил Панкратов (Юноши до 19 лет).