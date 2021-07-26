Владимирское "Торпедо" потерпело поражение в Ярославле

24 июля владимирское "Торпедо" провело игру в Ярославле. Там они встретились с местным "Шинником". Черно-белые не смогли распечатать ворота соперников. Футболисты "Шинника" сумели забить один гол.

- Если смотреть объективно, то хозяева больше заслужили победу. Они были сильнее нас. Ну и мы находимся в разных категориях, перед нами стоят разные задачи. Поэтому посопротивлялись, будем делать выводы и двигаться дальше, - подчеркнул Александр Акимов, главный тренер "Торпедо".

- Матч получился боевой с обилием единоборств, команды хотели победить. Больше повезло "Шиннику". Сейчас отойдем от этого матча и будем готовиться к кубковому матчу с "Родиной". Будем настраиваться только на победу, - заявил старший тренер Сергей Дубровин.

Он также поблагодарил за поддержку болельщиков, которые выбрались на игру в Ярославль.

Следующая кубковая игра с "Родиной" состоится 28 июля в Москве.