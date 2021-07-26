На пожаре в Вязниковском районе сгорело два дома: погиб один человек

Фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

26 июля в 1.21 поступило сообщение о пожаре в деревянных домах по адресу: Вязниковский р-н, п. Никологоры, ул. Рассвет, дома № 22 и № 23. О пожаре сообщили хозяева дома № 23. Супруги проснулись от треска шифера, немедленно покинули дом и вызвали пожарную охрану.

- Из-за того, что пожар произошёл поздней ночью, сообщение на пульт диспетчера поступило с опозданием. На момент прибытия огнём были охвачены два дома. В посёлке плотная застройка, в связи с чём возникала угроза другим домам. В 1.21 открытое горение было ликвидировано, - рассказали в областном управлении МЧС.

Установлено, что пожар начался в доме № 22, который считается заброшенным. Когда дом загорелся, в нём находилось двое человек. Один из них погиб. Его личность устанавливается. В доме также находился мужчина 1984 г.р. Он получил сильные ожоги и был госпитализирован в Вязниковскую центральную районную больницу.

В результате пожара сгорели кровля, внутренняя отделка, имущество 2-х домов на общей площади 126 кв. м. Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС России. На месте работает испытательная пожарная лаборатория.

К ликвидации пожара привлекалось 18 человек личного состава и 6 единиц техники.