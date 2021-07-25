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Общество25 июля 2021 15:28

В Камешковском районе приставы и ГИБДД проверили 50 автолюбителей

Совместный рейд сотрудники ГИБДД и ФССП провели на местных дорогах
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 23 июля сотрудники Госавтоинспекции полиции Камешковского района вместе с судебными приставами останавливали автомобили и проверяли водителей по базам данных должников.

В общей сложности проверили 50 человек, причем в шести случаях оказалось, что водители уклонялись от уплаты штрафов. На всех нарушителей составили административные протоколы за уклонение от административного наказания.

Камешковский районный суд рассмотрел эти протоколы и вынес неплательщикам штрафы на общую сумму 19 тысяч рублей помимо того, что они уже должны. Подобные рейды будут продолжены и в других районах Владимирской области.