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Общество25 июля 2021 13:25

Во Владимире за сутки от коронавируса вылечилось 172 человека

Столько пациентов выписали из медучреждений региона за минувшие 24 часа
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает департамент здравоохранения Владимирской области, таким образом, всего с начала эпидемии в регионе от коронавируса вылечилось 39084 человека. Между тем, за прошедшие сутки подтверждено 13 новых летальных исходов, всего от коронавируса с начала эпидемии умерло 1408 человек.

На сегодняшний день в инфекционных госпиталях Владимирской области развернуто 1840 коек для больных с коронавирусной инфекцией, из них свободными остаются 277 коек, или 84,9 процента. Соответственно, занято в данный момент 1563 койки.

По России за прошедшие сутки официально зарегистрировано 24072 новых случая заражения коронавирусом, подтверждено 779 новых летальных исходов, выписано по выздоровлению 18678 человек.