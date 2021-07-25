Во Владимире за сутки от коронавируса вылечилось 172 человека

Как сообщает департамент здравоохранения Владимирской области, таким образом, всего с начала эпидемии в регионе от коронавируса вылечилось 39084 человека. Между тем, за прошедшие сутки подтверждено 13 новых летальных исходов, всего от коронавируса с начала эпидемии умерло 1408 человек.

На сегодняшний день в инфекционных госпиталях Владимирской области развернуто 1840 коек для больных с коронавирусной инфекцией, из них свободными остаются 277 коек, или 84,9 процента. Соответственно, занято в данный момент 1563 койки.

По России за прошедшие сутки официально зарегистрировано 24072 новых случая заражения коронавирусом, подтверждено 779 новых летальных исходов, выписано по выздоровлению 18678 человек.