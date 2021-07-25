Во Владимире четыре человека пострадали в ночном ДТП на проспекте Ленина

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 24 июля около 23.30 в районе остановки общественного транспорта «Руслан и Людмила» произошло столкновение двух автомобилей «Хендай Солярис».

По предварительным данным, водитель первого «Хендай» - молодой человек 1992 года рождения, ехавший по проспекту Ленина в сторону Москвы, проехал под красный сигнал светофора и врезался в другой «Солярис», под управлением водителя 1999 года рождения, который следовал во встречном направлении и поворачивал налево в сторону троллейбусного депо.

В результате водитель первого «Соляриса», а также пассажирка 1983 года рождения из второго автомобиля были госпитализированы. Также пострадал водитель второго автомобиля и его вторая пассажирка 1981 года рождения — после оказания медицинской помощи врачи отпустили их на амбулаторное лечение.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.