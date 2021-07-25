Во Владимирской области за сутки коронавирус подтвердился у 218 человек

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, по состоянию на 10 часов утра 25 июля на всей территории региона подтвердилось 218 новых заражений коронавирусом, из которых больше всего зарегистрировано во Владимире, где выявлено 52 случая.

На втором месте оказался Гусь-Хрустальный район с 24 новыми заболевшими, на третьем — Муромский и Ковровский районы, где подтвердилось по 21 случаю. В Вязниковском районе зарегистрировано 16 новых заражений коронавирусной инфекцией, в Юрьев-Польском районе 13, в Кольчугино и его пригородах — 12, в Собинском и Суздальском раойнах по 11, в Киржачском районе 10, в Меленковском семь, в Гороховецком шесть, в Петушинском четыре, в Александровском и Камешковском районах по три, в Судогодском и Селивановском районах по два случая заражения.

Таким образом, с начала эпидемии во Владимирской области официально подтверждено 41966 заражений коронавирусом.