В Ставрово на тротуарах нанесли надписи для безопасности пешеходов

На улицах поселка Ставрово вместе с активистами и сотрудниками местной администрации полицейские сперва обратились к пешеходам, напомнив им о важности соблюдения правил дорожного движения, а затем нанесли специальные предупреждающие надписи на тротуарах возле пешеходных переходов.

Среди надписей были такие, как «Возьмите ребёнка за руку», «Снимите наушники», «Пешеход! убедись в безопасности».

Также жителям Ставрово полицейские раздали специальные памятки. Подобные акции будут проходить и в других уголках региона.