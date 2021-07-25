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Общество25 июля 2021 10:12

В Ставрово на тротуарах нанесли надписи для безопасности пешеходов

Сотрудники отдела ГИБДД по Собинскому району провели специальную акцию
Алексей КОТМЫШЕВ
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На улицах поселка Ставрово вместе с активистами и сотрудниками местной администрации полицейские сперва обратились к пешеходам, напомнив им о важности соблюдения правил дорожного движения, а затем нанесли специальные предупреждающие надписи на тротуарах возле пешеходных переходов.

Среди надписей были такие, как «Возьмите ребёнка за руку», «Снимите наушники», «Пешеход! убедись в безопасности».

Также жителям Ставрово полицейские раздали специальные памятки. Подобные акции будут проходить и в других уголках региона.