В Кольчугино из жилого дома во время пожара были эвакуированы 33 человека

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 15.10 на пульт диспетчеров пожарной охраны поступил тревожный сигнал о пожаре, происходящем в пятиэтажном доме №22 по улице 50 лет Октября. К месту ЧП прибыли 12 огнеборцев на пяти пожарных машинах.

Из задымленного подъезда было эвакуировано 33 человека, включая троих детей. К счастью, никто из людей не пострадал.

В горящую квартиру на первом этаже пробрались газодымозащитники, которые быстро обнаружили очаг возгорания и потушили пламя. Пожар оказался небольшим — на площади 2 квадратных метра сгорели вещи и часть отделки кухни.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину, которая привела к возгоранию.