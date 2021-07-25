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Происшествия25 июля 2021 8:24

В Кольчугино из жилого дома во время пожара были эвакуированы 33 человека

Происшествие случилось около трех часов дня 24 июля на улице 50 лет Октября
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 15.10 на пульт диспетчеров пожарной охраны поступил тревожный сигнал о пожаре, происходящем в пятиэтажном доме №22 по улице 50 лет Октября. К месту ЧП прибыли 12 огнеборцев на пяти пожарных машинах.

Из задымленного подъезда было эвакуировано 33 человека, включая троих детей. К счастью, никто из людей не пострадал.

В горящую квартиру на первом этаже пробрались газодымозащитники, которые быстро обнаружили очаг возгорания и потушили пламя. Пожар оказался небольшим — на площади 2 квадратных метра сгорели вещи и часть отделки кухни.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину, которая привела к возгоранию.