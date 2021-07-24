Во Владимирской области за полгода построили более трех тысяч квартир

В январе-июне этого года организациями и индивидуальными застройщиками во Владимирской области было построено 3125 квартир общей площадью 365,3 тысяч квадратных метров. Это, как отмечают во Владимирстате, на 17% больше, чем возведенного жилья в 1 полугодии прошлого года. При этом жители за счет собственных и заемных средств ввели 2214 квартир общей площадью 313,4 тысяч квадратных метров. Темпы строительства увеличились в полтора раза больше по сравнению с прошлым годом. Доля этих домов в общем объеме введенного жилья составила 85,8 %.