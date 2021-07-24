Во Владимирской области загрязнили более 14 гектаров сельхозугодий

В управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям поступили протоколы испытаний образцов почвы направленных для проведения исследований в Московскую испытательную лабораторию ФГБУ «ЦНМВЛ». Образцы почвы отобраны в рамках контрольно-надзорных мероприятий на 4 земельных участках сельскохозяйственного назначения в Суздальском и Ковровском районах Владимирской области на агрохимические, химико-токсикологические и санитарно- бактериологические показатели. Согласно протоколам испытаний на определение агрохимических показателей выявлено существенное снижение плодородия на сельхозугодьях в Ковровском районе по 3 показателям на площади 0,3 га. Также выявлено биологическое загрязнение (заражение) почвы на земельных участках сельскохозяйственного назначения в Ковровском и Суздальском районах на общей площади 14,01 га бактериями группы кишечной палочки и энтерококками. Полученные результаты исследований характеризует почву от умеренно до чрезвычайно опасной. Кроме того, выявлено загрязнение почвы нефтепродуктами в Ковровском районе, на площади 0, 2162 га. Земли сельскохозяйственного назначения оказались испорчены в результате захламления участка свалками ТКО, нарушения правил обращения с отходами птицеводства (птичий помет), животноводства (навоз КРС), самовольного снятия и перемещения плодородного слоя почвы, что является нарушением требований земельного законодательства и образует состав административных правонарушений, предусмотренных ч.2 ст.8.6, ч.2 ст.8.7 КоАП РФ. По фактам выявленных нарушений в отношении лиц, допустивших нарушения, будут приняты меры административного воздействия