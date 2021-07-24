Во Владимире на пожаре спасли пять человек

24 июля в 11.35. в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в округе Муром на улице Владимирская. Приехавшие пожарные обнаружили идущий дым из окна второго этажа. С помощью спасательных устройств, подключенных к дыхательным аппаратам пожарных, из задымленых помещений были выведены и спасены 2 человека. Дополнительно эвакуированы еще 10 человек. Пожар оперативно потушили на площади восемь квадратных метров, как оказалось, горела кухня. Сгорела внутренняя отделка и имущество кухни на площади. Погибших и пострадавших нет. А в 15.29 поступило сообщение о загорании в квартире во Владимире на улице Асаткина. Пожар был оперативно ликвидирован в одной из квартир на площади 16 квадратных метров. Также при помощи спсательных устойств были спасены 5 человек, дополнительно эвакуированы еще 10. К сожалению, на пожаре во Владимире пострадали два человека: 67-летняя женщина и тридцатишестилетний мужчина с ожогами были госпитализированы. Причины обоих пожаров устанавливаются.