Камешковца оштрафовали за распространение экстремистских материалов

Тридцатиоднолетний житель города Камешково признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.20.29 КоАП РФ, которое выразилось в массовом распространении экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, при следующих обстоятельствах. На своей странице в социальной сети «VK» («ВКонтакте») он в открытом доступе разместил текстовый материал, включенный в опубликованный на официальном сайте Министерства юстиции Российской Федерации федеральный список экстремистских материалов. Там этот текст провисел до 14 июля этого года. В судебном заседании горожанин вину в совершенном административном правонарушении признал полностью. При рассмотрении дела суд посчитал установленным факт совершения камешковцем административного правонарушения, в связи с чем, с учетом признания им своей вины, раскаяния в содеянном, добровольного прекращения противоправного поведения, и отсутствием отягчающих ответственность обстоятельств, назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 рублей.