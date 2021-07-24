Во Владимире скончался экс-депутат горсовета Леонид Фоменко

24 июля после продолжительной болезни скончался Леонид Фоменко, заместитель главы администрации Октябрьского района города Владимира, ранее - депутат городского Совета народных депутатов 26 и 27 созывов. Он родился 29 октября 1977 года в Узбекистане, но большую часть жизни прожил во Владимире. В 1999 году, окончив Владимирский государственный педагогический университет, молодой историк несколько лет трудится помощником депутата Законодательного Собрания Владимирской области, впоследствии, до 2017 года, занимает руководящие должности в коммерческих структурах города Владимира. В 2011-2019 годы является депутатом Совета народных депутатов города Владимира 26 и 27 созывов, возглавляет один из ключевых комитетов городского парламента - по бюджетной и налоговой политике. Также в 2017-2019 годах Леонид Фоменко занимает должность директора МУП г. Владимира «Владимирские тепловые электрические сети», МКУ г. Владимира «Благоустройство». В июле 2019 года он становится заместителем главы администрации Ленинского района, а с февраля 2020 года - заместителем главы администрации Октябрьского района города Владимира. Коллеги вспоминают его как порядочного, искреннего, отзывчивого человека, профессионального, трудолюбивого и надежного руководителя. Прощание состоится 26 июля в 10.00 в храме Вознесения Господня (Вознесенская церковь) по адресу: г. Владимир, ул. Вознесенская, 14-а.