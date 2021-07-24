Во Владимирской области стартовали проверки посевов на полях

Специалисты филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Владимирской области приступили к апробации сортовых посевов, в ходе которых эксперты определяют сортовую чистоту (типичность) растений, процент засоренности, поражения болезнями и повреждения вредителями. Производителям семян запрещено проводить апробацию или регистрацию собственных посевов. Агрономы владимирского филиала Россельхозцентра ежегодно исследуют посевы сельскохозяйственных культур в нашей области. В ходе полевых выездов, специалисты отбирают по специальной методике апробационные снопы или осматривают растения на корню. По данным на 23 июля, во Владимирской области проверить предстоит 60 полей: 18 – с озимой пшеницей, 11 – с яровой, 9 полей с яровым ячменем, 6 – с горохом, 4 – с яровым овсом, 3 – с многолетними травами (викой, луговым клевером, тимофеевкой и овсяницей), 3 поля с озимой тритикале, по два – с озимой рожью, яровой тритикале и редькой масличной. Общая площадь исследований составляет 5367,19 га. – После успешного проведения полевой апробации или регистрации посевы признаются сортовыми, о чем составляется специальный акт. Если на семеноводческом посеве апробацию или регистрацию посевов фермеры не провели, то полученное с этого поля зерно на семенные цели использоваться не может, – подчеркивает заместитель руководителя владимирского филиала Россельхозцентра Ирина Данилова.