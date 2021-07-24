Во Владимирской области за сутки коронавирусом заболели 221 человек

Во Владимирской области за прошедшие сутки 24 июля лабораторно подтвержден 221 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, распределившихся таким образом: 51 сл. в г. Владимире, 25 сл. в Муромском, 21 сл. в Гусь-Хрустальном, 19 сл. в Ковровском, 18 сл. в Вязниковском, 13 сл. в Суздальском, 10 сл. в Кольчугинском, 9 сл. в Юрьев-Польском, 8 сл. в Меленковском, 8 сл. в Киржачском, 7 сл. в Собинском, 6 сл. в Петушинском, 6 сл. в Александровском, 5 сл. в Судогодском, 4 сл. в г. Радужный, 4 сл. в Камешковском, 4 сл. в Селивановском, 3 сл. в Гороховецком. Также за минувшие сутки 187 человек в регионе выздоровели от коронавируса, а шесть пациентов скончались. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 41 748 случаев заболевания, из них 9834 сл. в г. Владимире, 4942 сл. в Гусь-Хрустальном, 4528 сл. о. Муром, 3140 сл. в Ковровском, 2393 сл. в Александровском, 2338 сл. в Петушинском, 1701 сл. в Юрьев-Польском, 1708 сл. в Вязниковском, 1738 сл. в Кольчугинском, 1628 сл. в Суздальском, 1328 сл. в Киржачском, 1311 сл. в Собинском, 1189 сл. в Меленковском, 977 сл. в Камешковском, 953 сл. в Гороховецком, 843 сл. в Селивановском, 673 сл. в Судогодском, 524 сл. в г. Радужном.