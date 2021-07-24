Владимирский гимнаст Александр Карцев во время выступления на Олимпиаде упал с перекладины

Александр Карцев. Архив КП

Завершился первый квалификационный поток у мужчин. В командных соревнованиях российская сборная по спортивной гимнастике занимаем промежуточное 2 место с отставанием от сборной Китая на -0.116 балла. Задачей было просто отобраться в финал. Наши гимнасты с ней успешно справились.

Никита Нагорный - лидер 1-го квалификационного потока, выступит в финале абсолютного первенства.

За второе место в финале многоборья боролись опытный гимнаст Давид Белявский, едва восстановившийся после травмы Артур Далалоян и юный владимирец Александр Карцев. Давид и Саша допустили несколько ошибок - Давид в вольных упражнениях, Саша на перекладине, поэтому в финал многоборья выходит Артур Далалоян, который выступает, в том числе, и за Владимирскую область.

Александр Карцев во время упражнений на перекладине упал. Спортсмен получил оценку 12,000, что является 18-м общим результатом в личном зачете.

- Допустил техническую ошибку. Хотел сделать идеально, чтобы пройти в финал. А концовка потом вообще не получилась. Считаю, что сегодня так сильно не получилось только на турнике. Я очень расстроился именно за этот снаряд. Я очень сильно его готовил, за все подходы я в этом элементе ни разу не ошибался. Не знаю, что случилось. У меня так получилось, что делаю хорошо, а решил сделать отлично. А надо делать просто как умею. Считаю, что ошибся в этом, - цитирует Александра Карцева "Матч тв".