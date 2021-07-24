Более 49 тысяч владимирцев получили выплаты за продолжительный стаж работы

Претендовать на выплаты могут женщины, проработавшие не менее сорока лет, и мужчины, проработавшие не менее 45 лет, но не получающие других социальных пособий. Во Владимирской области за полгода такие выплаты получили 49 200 жителей, на эти цели из бюджета направлено 147,8 млн рублей. В стаж работы включают не только суммарную продолжительность периодов работы в календарном порядке, а также: – прохождение военной службы, а также другой приравненной к ней службы; – период получения пособия по государственному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности; – период ухода одного из родителей за каждым ребёнком до достижения им возраста 1,5 лет, но не более 3 лет в общей сложности; – периоды получения пособия по безработице, участия в оплачиваемых общественных работах и переезда по направлению государственной службы занятости в другую местность для трудоустройства; – период содержания под стражей лиц, необоснованно привлечённых к уголовной ответственности, необоснованно репрессированных и впоследствии реабилитированных, и отбывания этими лицами наказания в местах лишения свободы и в ссылке; – период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом I группы, ребёнком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет. Выплата устанавливается с месяца, следующего за месяцем обращения с заявлением о её назначении в государственное учреждение социальной защиты населения по месту жительства. К заявлению прилагаются документы: удостоверяющие личность и постоянное проживание на территории области; подтверждающие стаж работы; СНИЛС. Заявление может быть подано лично, посредством почтовой связи способом, позволяющим подтвердить факт и дату отправления, а также в электронном виде через «Единый портал государственных и муниципальных услуг».